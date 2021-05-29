مقتل شخص على يد أخيه بالرصاص في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة إطلاق شخص النار على أخيه بالعياط.
تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق رصاص بجزيرة السلام التابعة للرقة الغربية.
وانتقلت قوة من قسم شرطة العياط على محل الواقعة لجمع الأدلة وسماع أقوال شهود عيان.
ووجه مفتش فرقة العياط والبدرشين بسرعة استجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها مع فحص جثة القتيل.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
--