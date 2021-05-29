ضبط 27 ألف عبوة وقرص منشطات ومكملات مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مصنعا لإنتاج الأدوية والمنشطات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

أمكن ضبط 27 ألفا و515 عبوة وقرص "منشطات – مكملات غذائية – شاى تخسيس" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد الإنتاج بحوزة مالك المصنع.

التحريات أشارت إلى أن مالك المصنع كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.