وكيل الصحة يكشف حقيقة عزل مصابي "الفطر الأسود" في المحافظات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود تم تشخيصه لأول مرة عام 1885، مضيفًا أن الفطر لا يصيب الأصحاء، بل يصيب المرضى فقط أو المصابين.

مضيفًا في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة الصحة لم تطلق تحذيرات حول الفطر الأسود، نافيًا أن وزارة الصحة لم تخصص أي غرف عزل لمصابي الفطر الأسود في أي من محافظات الجمهورية، لأنه ببساطة مرض غير معدي.

موضحًا أن ما نشر حول وجود إصابات بالفطر الأسود، كلام غير دقيق، مؤكدًا أن كل الأمر مجرد حالات اشتباه ويت علاجها وفقًا للأدوية المتعرف عليها الخاصة بالفطر الأسود.

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