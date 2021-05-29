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وكيل الصحة يكشف حقيقة عزل مصابي "الفطر الأسود" في المحافظات (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود تم تشخيصه لأول مرة عام 1885، مضيفًا أن الفطر لا يصيب الأصحاء، بل يصيب المرضى فقط أو المصابين.

مضيفًا في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة الصحة لم تطلق تحذيرات حول الفطر الأسود، نافيًا أن وزارة الصحة لم تخصص أي غرف عزل لمصابي الفطر الأسود في أي من محافظات الجمهورية، لأنه ببساطة مرض غير معدي.

موضحًا أن ما نشر حول وجود إصابات بالفطر الأسود، كلام غير دقيق، مؤكدًا أن كل الأمر مجرد حالات اشتباه ويت علاجها وفقًا للأدوية المتعرف عليها الخاصة بالفطر الأسود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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