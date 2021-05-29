شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مرورية لإعادة رصف كوبرى الملك خالد بالأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع كشط وإعادة رصف كوبرى الملك خالد بطريق الأوتوستراد فى الاتجاهين والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب، وسيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 28/5/2021 ولمدة سبعة أيام ليلاً فقط.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.