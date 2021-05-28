شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المحافظة لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعا مع مسؤولى شركة الهدى للحوم إحدى كبرى شركات اللحوم، في إطار استعدادات محافظة بورسعيد المبكرة لعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الأستاذ محمد بلحة رئيس مجلس إدارة شركة الهدى لإنتاج اللحوم .

واستعرض المحافظ مع ممثلى الشركة معدلات العمل بالشركة خلال المرحلة المقبلة استعدادا لتوفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجراءات توريد كميات كبيرة من العجول لمحطة تسمين الماشية بالقابوطى الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية ستوفر حوالى ٢٠٠٠ رأس ماشية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أن المحطة توزع لعدد من المحافظات وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية خلال عيد الأضحى، مشيرا أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.