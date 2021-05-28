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احتجاز أول حالة اشتباه بمرض الفطر الأسود في المنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، عن وجود حالة اشتباه واحدة بـ «الفطر الأسود» في مستشفيات المحافظة، وتم احتجازها داخل إحدى المستشفيات لاجراء الفحوصات اللازمة للتاكد للتاكد من اصابتها بالفطر الاسود من عدمها، مشددا على أن المحافظة لم تسجل أي إصابة رسمية بالفطر الأسود حتى الأن.

يذكر أن مرض الفطر الأسود يصيب بعض الأشخاص من مرضى الأمراض المزمنة، ومن يعانون من ضعف المناعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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