شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يغلقون مداخل شوارع بالأشجار في الطالبية.. والأهالي يستغيثون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضرر عدد من سكان شارعى «فنادق مصر الكبرى» وشارع «العرب» بالطالبية من قيام مجموعة من الأشخاص بغرس عدد من الأشجار على قطعة أرض فضاء، من أجل تحديد مساحتها، بما يضيف لمساحة تلك الأرض، الأمر الذي نتج عنه غلق مداخل الشارعين، وإعاقة حركة الدخول وخروج الأهالى منهم.

وقال حسين حسن، ومحمد عبده، أحد سكان شارع «فنادق مصر» إنهم فوجئوا بغرس الأشجار، وكانوا قد سبق لهم إحاطة الأرض بكتل خراسانية تحول أيضا دون الخروج والدخول غالى الشارعين، وقد تدخل المحافظة وقتها بإزالة تلك الحواجز المخالفة، لكن مبادرة زرع الأشجار وضعت الجميع في مأزق التعامل معها بالإزالة، بما فيهم المحافظة التي تخشى الدخول في إشكاليات مع البئية في حالة نزع تلك الإشجار، رغم أن زرعها مخالف.

فيما أكد نبيل عبدالسيد، أحد الأهالى، أن زرع الأشجار بالمخالفة لم يؤثر فقط على مداخل ومخارج الشارعين، بل على حركة السير في المنطقة المحيطة بمهما لقربها من الطريق الدائرى.

وقال إبراهيم شوقى، أحد السكان، «تهدد تلك الشجار سكان الشارعين فجميع المنازل بهما كاملة المرافق، وفى حالة حدوث أي طارئ لن تتمكن مرافق الإنقاذ من التدخل بسهولة سواء إطفاء أو إسعاف.