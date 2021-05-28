شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إجتماعََ لمتابعة موقف المشروعات الإستثمارية الزراعية بمركزي الداخلة وبلاط وذلك بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط مركزي والمهندس محمد ساسى مدير صندوق الأراضي بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأراضي من المتقاعسين عن التنفيذ بعد منحهم كافة المهل القانونية، لإعادة طرحها للراغبين الجادين في إقامة مشروعات زراعية، وتيسير إجراءات حصول الشباب علي الأراضي.