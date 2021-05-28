شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أخطر 3 ساعات في تاريخ السكة الحديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخطر ٣ ساعات في تاريخ السكة الحديد، عقدها الفريق كامل الوزير، اليوم الجمعة، مع جميع قيادات شركات ورئيس هيئة السكة الحديد، حيث ناقش الاجتماع، الدراسات الخاصة بدخول القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل وتقديم خدمات في قطارات السكة الحديد.

التفاصيل الكاملة للاجتماع الذي عقده وزير النقل في قاعة المرحوم حمدي الشايب، ضم رئيس ونواب ورؤساء المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، ورؤساء الورش الرئيسية للسكك الحديدية، وهي الفرز/ أبوغاطس أبوراضي/ أبوزعبل/ طنطا / جبل الزيتون بالإسكندريه/ الزقازيق/ العباسية وقطاع السلامة، بوزارة النقل وهيئة السكة الحديد، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزياده معدلات السلامة والأمان على الخطوط المختلفة، وأيضا خطط دخول الخبراء الأجانب من الشركات لأول مرة في السكة الحديد.

في بداية اللقاء أكد الوزير أنه في قطاع السكة الحديد لدينا هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، وأن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشري، يأتي في مقدمة ركائز هذه الخطة، وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والإنضباط التام في أداء المهام المختلفة بهذا القطاع.

ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة، والتي تبدأ من الورش المختلفة، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة، واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة، والأمان، بالاضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش، كما شدد على التطبيق

الصارم للائحة السكة الحديد، مؤكداً على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل، وكذلك سرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب في السكة الحديد بحيث توضع خطة دقيقة لإستقدام خبراء أجانب متخصصين من كافة الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا، وكذلك إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية، لإعادة تأهيل العنصر البشري (دورات فنية وسلوكيه وتثقيفية) يجب أن يكون هناك دورات تدريبية على اعلى مستوى مختلفه ومفاجئة تختص بالنقاط السلبية التي يتم ملاحظتها في أي من طوائف التشغيل وذلك لتلافيها فور وقوعها

كما أكد الوزير على قيام رئيس ونواب وكافة نواب وقيادات هيئه السكك الحديدية بالنزول المستمر إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والاشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع، وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصه بماكينة فحص السكة الحديثة التي تم توريدها حديثا، والتي تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، واجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب. بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.

كما أكد وزير النقل على ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التي يقوم بها كل موظف، وأن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه، وكذلك ضرورة تولي الكفاءات المناصب المختلفة داخل هيئه السكك الحديدية، بغض النظر عن الأقدمية لضمان مستوى قيادي وفني متميز والكشف الدوري المفاجئ على كافه العاملين إلى جانب الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئة لضمان عدم وجود أي شخص يتناول أي نوع من المخدرات داخل الهيئة، مشيراً إلى تطبيق عقوبة صارمة على أي شخص يثبت تناوله ذلك.

كما تم استعرض الموقف التنفيذي الخاص بخطة غلق كافة الفتحات الموجودة في أسوار حاليا السكة الحديد، وإقامة أسوار على جانبي السكة في الأماكن التي توجد بها تجمعات سكنيه وكذا الموقف التنفيذي لخطة تطوير الارصفه التي قد تؤثر على سلامه الجماهير في عدد من المحطات كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات ودعوه المستثمرين للمشاركه في هذه الشركات لتحقيق انطلاقه كبيرة لها في مجال نقل البضائع والصيانه الخاصه بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

وكذلك تم مناقشة دراسة إدخال القطاع الخاص مجال إدارة عربات النوم وأعمال النظاف في السكة الحديد إلى جانب شركتي (الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية- السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري) للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على عدد من الموضوعات الهامة وهي (أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على أعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى- تولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الاقدمية- التطبيق الصارم للوائح المكافئات والجزاءات- ارساء وترسيخ مبادئ اساسية في العمل والثواب والعقاب والحوافز لمن يعمل وينتج والارباح لمن يكسب فقط- ضرورة العمل بروح الفريق والمعاملة الحسنة للراكب والعمل على راحته وتوزيع الحوافز بلجنة من العاملين ولجان المشتريات بلجنة من الحرفيين والعاملين والمهندسين المتخصصين- ضرورة المحافظة على ماتملكه السكة الحديد من معدات والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفائتها وصيانتها.

والتفتيش الدقيق في الورش المتخصصة للقطارات قبل خروجها للرحلات والاهتمام باسلوب وأسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه، بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة- أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على أعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى- العامل والمهندس المصرى، وخاصة في السكة الحديد ذكى وماهر ولاينقصه الطموح ولديه القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ولكن ينقصه العمل في نظام منضبط وصارم وهذا مانعمل عليه- قائدى القطارات قريبا من المهندسين، مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدى القطارات الحاليين، وعدم التفريط فيهم، والاستفادة من خبراتهم فهم عماد السكة الحديد.