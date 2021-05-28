شكرا لقرائتكم خبر عن صحة قنا تقدم خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا عن بدء فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا بالمنزل لغير القادرين من أصحاب الأمراض منها شلل نصفي أو رباعي أو شلل الأطفال والشلل الرعاش و إعتلال المفاصل غير القادرين علي الحركة و ذوي الأمراض العصبية والتي تؤثر علي حركتهم إضافة إلى المرضي الذين يعانون من كسور بالحوض و المرضي الذين يعانون كسر أو بتر في الأطراف السفلية والمرضي المصابين بضمور العضلات ومرضي ضمور النخاع الشوكى و التصلب المتعدد MS و مرضي الوهن العضلي.

وأوضح تاوضروس أنه قد تم تخصيص فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة لتوصيل اللقاح للمنازل لغير القادرين حيث يقوم الفريق الطبي بالكشف على الحالة الصحية للمتلقي وإعطاءه اللقاح.

وشدد أنه على الراغب في طلب الخدمة أن يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وموعد اللقاح يقوم طالب الخدمه بالإتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية التى تمنعه من وصول مكان اللقاح.