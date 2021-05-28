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«عاد للارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا نهاية التعاملات اليوم الجمعة 28 مايو 2021

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أميرة صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الجمعة، 28 مايو 2021، حالة من الاستقرار عند الأسعار التي حققها في الصباح وذلك برغم ارتفاع الأسعار العالمية، حيث لم يستجيب السعر المحلي للأحداث العالمية، مع توقعات بارتفاعه خلال ساعات، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الجمعة، 928 جنيهًا، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 812 جنيها، والعيار 18 قيراطا، 696 جنيها، والجنيه الذهب، 6492 جنيها .

بينما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا كبيرا ليعود ويتخطى مستوى 1900 دولار للأوقية وذلك بعد بيانات الاحتياطى الأمريكى والتى أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2%، بينما زادت التعاملات الفورية بمقدار 5 دولار في العيار 21 قيراط.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة، 838.17 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،902.41 $ للأونصة.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 927 إلى 929
عيار 22 849 إلى 851
عيار 21 811 إلى 813
عيار 18 694 إلى 696
عيار 14 539 إلى 541
عيار 12 462 إلى 464
الاونصة 28825 إلى 28896
الجنيه الذهب 6488 إلى 6504
الكيلو

927000 إلى 929000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 957.91 جنيه 61.16 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 878.09 جنيه 56.07 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 838.17 جنيه 53.52 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 718.43 جنيه 45.87 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 558.78 جنيه 35.68 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 478.96 جنيه 30.58 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 399.13 جنيه 25.48 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،705.38 جنيه 428.15 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29،794.36 جنيه 1،902.41 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 95،791.11 جنيه 6،116.38 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 957،911.05 جنيه 61،163.82 $

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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