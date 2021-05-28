شكرا لقرائتكم خبر عن «عاد للارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا نهاية التعاملات اليوم الجمعة 28 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الجمعة، 28 مايو 2021، حالة من الاستقرار عند الأسعار التي حققها في الصباح وذلك برغم ارتفاع الأسعار العالمية، حيث لم يستجيب السعر المحلي للأحداث العالمية، مع توقعات بارتفاعه خلال ساعات، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الجمعة، 928 جنيهًا، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 812 جنيها، والعيار 18 قيراطا، 696 جنيها، والجنيه الذهب، 6492 جنيها .

بينما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا كبيرا ليعود ويتخطى مستوى 1900 دولار للأوقية وذلك بعد بيانات الاحتياطى الأمريكى والتى أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2%، بينما زادت التعاملات الفورية بمقدار 5 دولار في العيار 21 قيراط.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة، 838.17 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،902.41 $ للأونصة.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 927 إلى 929 عيار 22 849 إلى 851 عيار 21 811 إلى 813 عيار 18 694 إلى 696 عيار 14 539 إلى 541 عيار 12 462 إلى 464 الاونصة 28825 إلى 28896 الجنيه الذهب 6488 إلى 6504 الكيلو 927000 إلى 929000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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