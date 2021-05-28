شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة وفاء.. تلاميذ محفظ القرآن القتيل يتجمعون للتلاوة على قبره في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لمسة وفاء تجمع تلاميذ محفظ القرآن القتيل في قرية الصواف حول قبره لقراءة القرآن الكريم على روحه في مقابر قرية الصواف بمركز كوم حمادة، في محافظة البحيرة والدعاء للفقيد بالرحمة.

وتعتبر تلك هي الجمعة الثانية، بعد وفاة الشيخ عماد عوض من أهالى قرية الصواف والذي أطلق عليه مجهول النار مما أدى لوفاته.

ورفع أهالي قرية الصواف لافتات تطالب بالقصاص القتيل وقاموا بتدشين حملة مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان «#حق_الشيخ_عماد_لازم ييجي».

ولقي محفظ القرآن مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات نارية من مجهول أثناء وجوده في مركز إيتاي البارود للقيام بأحد أعمال الخير.

عماد عوض، 35 سنة، ابن قرية الصواف بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، ويطلق عليه أهل القرية اسم «الشيخ عماد» وهو حاصل على ليسانس في الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر، وهو وحيد والديه يعمل محفظ قران بجمعية خيرية، وكان رحمه الله يذهب مساء كل يوم بتروسيكل لتغيير أسطوانات الاكسجين من أحد المستودعات بالطريق الزراعى السريع القاهرة الاسكندرية بقرية التوفيقية إيتاى البارود لاستخدامها لعلاج مرضى فيروس كورونا في قريتة بالمجان.

وطالب شباب قرية الصواف بسرعة القبض على القاتل ودشنوا «هاشتاج»: «حق الشيخ عماد لازم ييجي».

وقال أحمد بكر من أهالى القرية بالقصاص قائلا: «القصاص ثم القصاص ثم القصاص من يد الخسة التي اغتالت هذا الرجل طيب السريرة عليه رحمة الله وهذا في أعناق أهالى الصواف جميعًا».

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بوصول «عماد .عوض» 35 سنة، مقيم في قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، لمستشفى ايتاي البارود المركزي مصابًا بطلقات نارية، وتوفي متأثرًا بإلإصابة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود إلى مكان الحادث، وتبين إصابة المذكور بطلقات نارية أعلى الفخذ الأيسر مما أدي لتهتك بالأنسجة والشرايين وكذلك أسفل البطن، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتي في المستشفي وايداعها تحت تصرف النيابة العامة.

لمسة وفاء.. تلاميذ محفظ القرآن القتيل يتجمعون للتلاوة على قبره في البحيرة

لمسة وفاء.. تلاميذ محفظ القرآن القتيل يتجمعون للتلاوة على قبره في البحيرة

لمسة وفاء.. تلاميذ محفظ القرآن القتيل يتجمعون للتلاوة على قبره في البحيرة

لمسة وفاء.. تلاميذ محفظ القرآن القتيل يتجمعون للتلاوة على قبره في البحيرة

[image:6:center]