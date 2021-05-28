شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية : رفع وجمع 4 آلاف طن قمامة يوميًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن منظومة النظافة في المحافظة كبيرة وضخمة وتتولاها الشركة المخصصة على ذلك الأمر ، لافتا إلى أن نائب المحافظ يتابع بنفسه هذه المنظومة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه جمع المخلفات والقمامة من شوارع الإسكندرية ويتم نقلها إلى 5 مواقع.

وأشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أنه يتم جمع 4 آلاف طن من القمامة يوميا تصل في الأعياد إلى نحو 6 آلاف طن من القمامة يوميًا. وأوضح أن تكلفة النظافة وجمع القمامة في محافظة الإسكندرية تبلغ 38 مليون جنيه شهريًا.