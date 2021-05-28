شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج مودة: نستهدف كل المقبلين على الزواج للحفاظ على كيان الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة راندا فارس، مدير برنامج "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الباب مفتوح لأى مواطن أو مواطنة تريد الحفاظ على كيان الأسرة، فى إطار هذا البرنامج، مبينة: "نستهدف كل المقبلين على الزواج، لاسيما وأن هناك أرقاما كبيرة للطلاق فى 2018، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بـ211 ألف حالة طلاق فى مصر".

وأضافت راندا فارس، فى لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الجامعات المصرية أول الشركاء لبرنامج "مودة"، للعمل فى مختلف التجمعات الشبابية، وعلى مستوى معسكرات التجنيد التابعة لوزارتى الدفاع والداخلية، وداخل الهيئات الشبابية المختلفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى تنفيذ ما يزيد عن 310 جلسات تدريبية على مستوى 7 محافظات منذ شهر رمضان الماضى، للوصول إلى 20 ألف طالب وطالبة، وذلك فيما يخص التدريبات المباشرة، والتى وصلت إلى 2200 فعالية مباشرة، نجحت فى الوصول إلى 170 ألف شاب وفتاة.

وأوضحت مدير برنامج "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج يستهدف الشباب المقبل على الزواج بين 18- 25 سنة، ولدى وزارة التضامن 118 مكتب توجيه استشارات أسرية لمتابعة الحالات، وسيكون هناك قاعدة بيانات مميكنة وموصولة ما بين مشروع "مودة" وهذه المكاتب، لمتابعة الشباب بعد الزواج، مشيرة إلى أن هناك 4 ملايين شاب وفتاة ترددوا على المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" بهدف تأهيلهم للزواج.