إحبط تهريب 88 ألف يورو مع راكب قادم من إيطاليا في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب 88 ألف يورو، حاول راكب تهريبها داخل جيوب سحرية فور وصوله من إيطاليا، ولم يفصح عنها لرجال الجمارك، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه محمود سعيد رئيس القسم بالجمارك في راكب، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ وجود كثافات متكررة أسفل إحدى الحقائب، وكلّف مصطفى المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، وليد حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود مجموعة من اللفافات مخبأة أسفل قاع، وفي جوانب إحدى الحقائب، وبفتح إحداها وجد المبالغ المالية، والتي لم يفصح الرامي عنها.

وأمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك بتسليم الراكب ما يساوي مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، المصرح به قانونًا دون إقرار، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبلغ تطبيقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.​