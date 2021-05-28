استثمارات المشروع 22 مليار جنيه.. مصر إيطاليا تطلق مرحلتين جديدتين في البوسكو سيتي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح شركة مصر إيطاليا العقارية مرحلتين جديدتين "لا ناتورا ولا فال"، بمشروعها بالقاهرة الجديدة "البوسكو سيتي".

وقال المهندس محمد هاني العسال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن استثمارات مشروع البوسكو في القاهرة الجديدة تصل لـ22 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم بيع 95% من المرحلة الأولى، وتمتد مساحة المشروع على 268 فدانًا.

وأكد العسال لـ"الخليج 365"، أن الشركة تقدم تسهيلات في السداد تصل لـ9 سنوات، حيث يتم دفع 5% مقدم تعاقد من الوحدة، وباقي ثمن الوحدة على فترة التمويل، لافتًا إلى أن المرحلتين المرحلتين 220 وحدة وسوف يتم تسليم المرحلتين فى 2025.

وتتراوح المساحات داخل المرحلتين بين 213 مترًا و218 متر و238 و213 مترًا، وحتى 282 متر.

وتضم مدينة المستقبل العديد من المشروعات الكبرى لما يقرب 12 مطورًا عقاريًا، حيث تقع في الامتداد الرئيسي للقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومطلة على الطريق الدائري الأوسطي.

وانطلقت فعاليات معرض نكست موف العقاري 2021، والذي يكشف عن باقة جديدة من أحدث المشروعات العقارية التي يقدمها مجموعة من المطورين العقاريين في مصر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويمكن متابعة أخبار المعرض من هنا