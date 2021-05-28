طلب إحاطة في البرلمان لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبتان أميرة العادلي ورشا كليب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلبي إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير التربية والتعليم بشأن القلق المسيطر على الأسر المصرية بخصوص امتحانات الثانوية العامة.

وقالت النائبتان في طلبهما: "امتحانات الثانوية العامة لا تزال حديث الساعة في كل بيت مصري، لكن الأمر يبدو وكأنه لا يشغل الوزارة، فبرغم اقتراب الموعد المحدد لإجراء الامتحانات، إلا أن الوزارة لم تعلن بشكل واضح كيفية إجراء الامتحانات، وكيف ستجري بنظام الآونلاين وهي لم تنجح في الامتحانات التجريبية أو في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من قبل نتيجة سقوط السيستم".

وأكدوا أن امتحانات الثانوية العامة ليست حقل تجارب لقياس جودة الإنترنت، بل هي امتحانات مصيرية لما يقارب 650 ألف طالب، ومن شأن أية مشكلات فنية أن تحدث حالة من السخط في الشارع المصري، لذلك فمن الواجب على الوزارة أن تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة إجراء الامتحانات، وكيفية وضعها، والمعايير المستخدمة في اختيار الأسئلة، والإجراءات المتخذة لتقييم الطلاب المصابين بفيروس كورونا، أو طلاب المنازل أو الراسبين.

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