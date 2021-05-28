مصادرة 2.7 طن لحوم وكبدة فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2٫725 طن "لحوم - كبدة" مجمدة يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

التحريات أشارت إلى أن المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة، كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.