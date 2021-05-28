شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إزالة التعدى على المكان المخصص له.. محافظ مرسى مطروح يتابع إعادة تركيب محول كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء قطاع كهرباء مطروح في أعمال تنفيذ وتركيب محول كهرباء، بمنطقة عزبة شندي بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، وذلك وبعد إزالة التعدى على المكان المخصص لإنشاء غرفة الكهرباء، البالغ تكلفتها نحو ٢ مليون جنيه وسيتم البدء فى التنفيذ الفورى لتركيب المحول، كما تم متابعة جهود قطاع كهرباء مطروح، خاصة أعمال الصيانة وتأمين استقرار التيار الكهربي في عدد من المناطق بمدن المحافظة، مع توفير الطاقة الكهربية اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية والزيادة في الأحمال وتلبية احتياحات المواطنين وتوفير الخدمات لهم.