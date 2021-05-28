شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الطبية بجامعة بنها ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الإدارة الطبية بجامعة بنها، حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، فى إطار توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، في بيان صحفي الجمعة، إنه تم المرور على جميع الإدارات والعيادات الطبية بالكليات لمتابعة استعداد كافة الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأكد «المهدى»، أنه تم توفير كواشف حرارية للكشف على الطلاب قبل دخول الامتحانات، بالإضافة الى توفير أجهزة لقياس الضغط والسكر بالإدارات الطبية وتخصيص غرف عزل لاستقبال أي حالات طارئة بين الطلاب.

ووجه مدير عام الشئون الطبية بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.