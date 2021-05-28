شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المحاور المحيطة بالمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمعة، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطّلع على أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى، خصوصًا شارع عبدالحميد بدوى وتقاطعه مع طريق الأتوستراد، اللذين تمت توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادًا إلى حى مدينة نصر.

وأضاف أن الرئيس تفقد توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية- التى تحتوى على 12 شارعًا بإجمالى أطوال 14 كيلومترًا؛ لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، فضلًا عن تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالى أطوال 35 كيلومترًا، وتنفيذ خط صرف صحى بطريق الأتوستراد بطول 2 كيلومتر لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبرى دوران للخلف فى طريق الأتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبرى.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس توقف أثناء الجولة التفقدية، وناقش المسؤولين بمواقع العمل للاطلاع على سير الخطوات التنفيذية، والتقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، وتبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية واستمع إلى طلباتهم.