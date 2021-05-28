شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. آخر مراجعة روسية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بالشركة المصرية للمطارات عن استقبال مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، غدًا، لجنتى تفتيش من خبراء الأمن والطيران الروس، كإجراء أخير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى الزيارة الأخيرة التى شهدها المطاران، يناير الماضى.

وقالت المصادر إن أعمال اللجنتين ستستمر حتى نهاية الأسبوع، وتضم اللجنة التى تتفقد مطار الغردقة 5 أفراد أمن وطيران، أما اللجنة التى تتفقد مطار شرم الشيخ فتضم 7 من أفراد الأمن والطيران.

وأضافت أن التفتيش يشمل متابعة قطاعات السلامة والأمن والتشغيل والتدابير الاحترازية والوقائية المُتبعة لمنع انتشار «كورونا» والحفاظ على التباعد الاجتماعى بصالات السفر والوصول وتشغيل الكاميرات الحرارية وأجهزة الإنذار والإطفاء، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

وأوضحت أنه من المقرر فى نهاية الزيارة السفر إلى القاهرة لتوقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية الروسية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، خلال أيام، كإجراء قانونى لاستئناف الرحلات المتوقفة منذ أكثر من 5 سنوات.

وفى إطار الاستعداد لاستقبال السوق السياحية الروسية، أجرت إحدى المجموعات السياحية الكبرى بالغردقة تدريبًا مشتركًا بين موقع «توب هوتيلز» الروسی ومديرى أحد المنتجعات، بغرض التدريب على كيفية ترويج المنتجعات السياحية والرد على ملاحظات العملاء الروس المحتملة مع عودة السوق الروسية قريبًا.