شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تستعين بخبراء أجانب لتطوير السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة لاستقدام خبراء أجانب من جميع الشركات العالمية المتخصصة فى القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وناقش «الوزير»، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة وقيادات وشركات هيئة السكة الحديد، أمس، دراسة إدخال القطاع الخاص فى مجال إدارة عربات النوم وأعمال النظافة، إلى جانب شركتى «الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية- السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإدارى»، للارتقاء بمستوى الأمن والسلامة.

وقال وزير النقل إن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشرى يأتيان فى مقدمة ركائز خطة تطوير المرفق، مشددًا على ضرورة عدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية، فضلًا عن دعم الورش بالمُعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها.

ووجه بضرورة نزول رئيس ونواب وقيادات الهيئة إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع، وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة، مع سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التى تم توريدها حديثًا، والتى تُعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية.

وأشار إلى وجوب إعادة هيكلة السكة الحديد، بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التى يقوم بها كل موظف، وأن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه، ووجوب تولى الكفاءات المناصب المختلفة داخل الهيئة بغض النظر عن الأقدمية، لضمان مستوى قيادى وفنى متميز، فضلًا عن الكشف الدورى المفاجئ على جميع العاملين لضمان عدم تواجد أى شخص يتناول أى نوع من المخدرات داخل الهيئة، مؤكدًا تطبيق عقوبة صارمة على مَن يثبت تناوله.

واستعرض الموقف التنفيذى الخاص بخطة إغلاق جميع الفتحات الموجودة فى أسوار السكة الحديد، وإقامة أسوار على جانبى السكة فى الأماكن التى توجد بها تجمعات سكنية، وكذا الموقف التنفيذى لخطة تطوير الأرصفة.