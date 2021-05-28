شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تنعي وفاة رئيس قسم التخدير بمستشفي فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بمستشفي فاقوس النموذجى، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور جمال كيلاني رئيس قسم التخدير بمستشفي فاقوس، أحد أبطال الجيش الأبيض والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

ونعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية الفقيد.بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسي، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.