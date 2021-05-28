شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: خبراء أجانب لتطوير السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة لاستقدم خبراء أجانب من كل الشركات العالمية المتخصصة فى القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وناقش «الوزير»، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة وقيادات وشركات السكة الحديد، دراسة إدخال القطاع الخاص فى مجال إدارة عربات النوم وأعمال النظافة، إلى جانب شركتى «الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية- السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإدارى»، للارتقاء بمستوى الأمن والسلامة.

وقال إن لدينا هدفًا أساسيًا متمثلًا فى تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوى المهم الذى ينقل ملايين الركاب سنويًا، موضحا أن رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشرى يأتيان فى مقدمة ركائز هذه الخطة، وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والانضباط التام فى أداء المهام المختلفة بهذا القطاع.

واستعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتى تبدأ من الورش المختلفة، حيث أكد ضرورة عدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كل الورش بكل المعدات الحديثة اللازمة، واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كل ورش السكك الحديدية.

وشدد على ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم فى رفع معدلات الصيانة والأمان، بالإضافة لإعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافى ملاحظة سابقة من لجان التفتيش، مع التطبيق الصارم للائحة السكة الحديد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأى تقصير أو تهاون فى العمل.

ووجه كامل الوزير بسرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب فى السكة الحديد، بحيث توضع خطة لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشرى - دورات فنية وسلوكية وتثقيفية - كما يجب أن تكون هناك دورات تدريبية على أعلى مستوى تختص بالنقاط السلبية التى يتم ملاحظتها فى أى من طوائف التشغيل لتلافيها فور وقوعها.

ولفت إلى ضرورة نزول رئيس ونواب وقيادات الهيئة إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع، وأن يتسابق الجميع فى تنفيذ هذه الخطة، مع سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة، وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التى تم توريدها حديثا، والتى تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتى تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية فى القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات، وكذا التجديدات على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

وشدد وزير النقل على تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية، لما لها من أهمية كبرى فى مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة، وضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التى يقوم بها كل موظف، وأن يكون لكل موظف كارت وصف بالمهمة الموكلة إليه، ووجوب تولى الكفاءات المناصب المختلفة داخل الهيئة بغض النظر عن الأقدمية لضمان مستوى قيادى وفنى متميز، فضلا عن الكشف الدورى المفاجئ على كل العاملين لضمان عدم تواجد أى شخص يتناول أى نوع من المخدرات داخل الهيئة، مؤكدًا تطبيق عقوبة صارمة على من يثبت تناوله.

واستعرض «الوزير» الموقف التنفيذى الخاص بخطة غلق كل الفتحات الموجودة فى أسوار السكة الحديد، وإقامة أسوار على جانبى السكة فى الأماكن التى توجد بها تجمعات سكنية، وكذا الموقف التنفيذى لخطة تطوير الأرصفة التى تؤثر على سلامة الجماهير فى عدد من المحطات، كما تمت متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات، ودعوة المستثمرين للمشاركة فى هذه الشركات لتحقيق انطلاقة كبيرة لها فى مجال نقل البضائع والصيانة الخاصة بالوحدات المتحركة بالسكة الحديد.

وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير عددا من الموضوعات المهمة، قائلا: «أصبحت لدينا جرارات وعربات ونظم إشارات وورش على أعلى مستوى، وجار استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، وتولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية، والتطبيق الصارم للوائح المكافآت والجزاءات، وإرساء وترسيخ مبادئ الثواب والعقاب والحوافز لمن يعمل وينتج، والأرباح لمن يكسب، وضرورة العمل بروح الفريق والمعاملة الحسنة للراكب والعمل على راحته، وضرورة المحافظة على ما تمتلكه السكة الحديد من معدات، والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفاءتها وصيانتها».

وأردف: «وجوب التفتيش الدقيق فى الورش المتخصصة للقطارات قبل خروجها للرحلات، والاهتمام بأسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة، كما أن قائدى القطارات قريبًا سيكونون من المهندسين، مع الاحتفاظ بالمتميز من الحاليين والاستفادة من خبراتهم».