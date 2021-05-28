شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي لإنتاج المغات في الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالاتجاه إلى زراعة نباتات ومحاصيل غير تقليدية موفرة لاستهلاك المياه وذات عائد اقتصادي مرتفع، جاء ذلك خلال تفقده لإحدى مشروعات الإستثمار الزراعي لزراعة نبات المغات بمنطقة أبوهريرة بالفرافرة، يرافقه جهاد متولي نائب رئيس المركز والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.

ووجه المحافظ بنشر ثقافة زراعة مثل هذه المحاصيل الفريدة، وتدريب المزارعين على زراعتها لتحقيق عائد إقتصادي مرتفع. هذا وتصل إنتاجية الفدان من نبات المغات إلى ٢ طن، ويصل سعر بيع الطن من المحصول إلى ٤٢ ألف جنيه.