شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضى»: توفيق أوضاع 306 كنائس ومبانٍ خدمية فى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بتوفيق أوضاع 306 كنائس ومبانٍ خدمية بالمحافظة، وفقًا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

ووجه «القاضى» بتشكيل لجنة متابعة أسبوعية، برئاسة محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، على أن تعرض نتائجها على المحافظ، بالإضافة لعقد اجتماع شهرى للجنة العامة برئاسة المحافظ لدراسة قرارات وتوصيات اللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع ممثلى الكنائس والطوائف المسيحية، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، وبحضور عدد من الجهات المعنية.

وأكد ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمبانى الخدمية، والتواصل مع مسؤولى الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وشدد على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس اشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدًا لتوفيق أوضاعها حفاظًا على الأرواح والمبانى وتطبيقًا لأحكام القانون، وطالب الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمرانى، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية، بالتنسيق مع ممثلى الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطى فى إجراءات الكنائس غير المستوفية بعض الشروط.