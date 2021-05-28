شكرا لقرائتكم خبر عن استياء من تأخر تركيب عدادات الكهرباء الكودية فى العقارات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى عدد كبير من المتقدمين بطلبات تركيب العدادات الكودية استياءهم من تأخر إجراءات التركيب، وما وصفوه بـ«البطء» بعد أكثر من 7 شهور على قرار فتح تركيب العدادات للعقارات المخالفة.

كانت وزارة الكهرباء قد فتحت باب التقدم لتركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة، أى لا تحمل اسم المشترك ولا تتضمن أى سند قانونى لأصحابها، منتصف العام الماضى، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إلكترونيا، وبدأت بالفعل إجراءات تركيب العدادات أكتوبر الماضى.

وكشفت الوزارة أنها قامت خلال تلك المدة بتركيب 160 ألف عداد فقط، فيما وصف مصدر بالوزارة معدلات التركيب بـ«الضعيفة للغاية»، لأنها تشير إلى تركيب 700 عداد يوميا فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتلك نسبة ضعيفة جدا من المتقدمين الذين يتجاوزون الـ2 مليون وحدة.

وأضاف المصدر أن نظام تركيب العدادات والمقايسات بالوزارة يحتاج لمراجعة كبيرة، حيث إنه يفتقد نظامًا واضحًا ويترك هامشًا كبيرًا للفنيين القائمين على عملية التوصيل، مطالبًا بتفعيل نظام الشباك الواحد فى الكهرباء، مع وضع آليات تمكن المتقدمين من معرفة مصير الطلبات التى تقدموا بها، لافتًا إلى أنه من الضرورى بدء نظام تصوير أماكن المقايسات وإرفاقها ضمن ملفات المتقدمين لمنع عمليات التلاعب، مع وضع توقيت لرد الفنى على المعاينات والملاحظات التى تمت خلال تلك المعاينة، وكذلك رصد قبل وبعد إجراء المعاينة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن كل عمليات المقايسات تتم وفقًا لآليات واضحة، وإن شركات التوزيع تعمل جاهدة على الانتهاء من تركيب كافة العدادات فى أسرع وقت.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قررت فى وقت سابق مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية يونيو المقبل، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وقال محمود حامد، أحد المتقدمين، إنه تقدم بطلب لتركيب عداد كودى منذ سبتمبر الماضى ويتابع على الموقع الإلكترونى للوزارة، ولم يتم تحديد موعد للمعاينة حتى الآن، ويتردد بشكل دورى على شركة الكهرباء التابع لها، والتى تؤكد له ضرورة الانتظار لحين تحديد موعد من خلال الموقع.

وأضافت زينب محمد أنها تقدمت بطلب لتركيب عداد كودى لشقتها وتوجهت بالفعل لمقر الشركة، حيث فوجئت بلافتة تطالب المتقدمين بضرورة التوجه لمتابعة طلباتهم، وقيل لها إن الطلب مع الفنى منذ أكثر من شهرين دون تحديد ميعاد لعمل المعاينة أو اتخاذ أى خطوة حقيقية.