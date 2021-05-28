شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى مصرى فى «غزة» للمرة الثالثة لبحث التهدئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سافر وفد أمنى مصرى إلى قطاع غزة، الجمعة، لبحث ملف التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن من أن إجلاء إسرائيل لفلسطينيين من القدس قد يفجر جولة جديدة من الصراع العسكرى بين الجانبين.

وقالت وكالة «معًا» الفلسطينية إن الوفد وصل قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون إيرز، فى زيارة هى الثالثة للقطاع خلال أسبوع واحد.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن وفدا مصريا سافر إلى إسرائيل لمناقشة طرح القاهرة بشأن مباحثات حول صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس، فيما من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكنازى إلى القاهرة، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات غير مباشرة مع «حماس» تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن حل الدولتين هو الوحيد الذى يمنح كلًّا من الإسرائيليين والفلسطينيين الكرامة والحرية والقدرة على توفير الحياة سويًّا. وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل: «لا يمكننا الاعتماد على وقف إطلاق النار والعنف، فالأمن ليس السلام، والمطلوب هو السلام، والسلام لا يأتى بالمعجزات، سوف يأتى من المفاوضات السياسية».

وتابع: «ليس هناك الكثير من الحلول، فالوضع الراهن غير قابل للحياة، كما أظهرت هذه الموجة الجديدة من العنف مرة أخرى. ويجب أن نعترف بحل الدولتين، فنحن بعيدون جدًّا عنه. لذا علينا أن نضع ذلك على الطاولة وألا نقول فقط الكلمات السحرية (حل الدولتين)، ولكن أيضًا نعمل ونعمل عليه».

وعن وقف إطلاق النار قال: «أنا متأكد من أنه جاء بفضل التزام الولايات المتحدة ومصر بالوساطة». وأضاف: «أفضل العمل والانخراط حقًا فى حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذى يمنح كلًّا من الإسرائيليين والفلسطينيين الكرامة والحرية والقدرة على توفير الحياة سويًّا».

وجاءت هذه التصريحات الأوروبية بعد تحذير وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، المسؤولين الإسرائيليين من أن إجلاء العائلات الفلسطينية من القدس المحتلة، أو إثارة مزيد من الاضطرابات فى الحرم القدسى- قد يؤدى إلى تجدد «التوتر والصراع والحرب».

وقال فى مقابلة أجراها مع موقع «أكسيوس» الأمريكى عبر الهاتف، أثناء عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن، إن أهم ما فى جولته هو أنه سمع بشكل مباشر من إسرائيل وبشكل غير مباشر من «حماس»، عبر مصر، أن كلا الطرفين يريد الحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف «لكن من المهم أيضًا أن نتجنب الأعمال المختلفة التى يمكن أن تؤدى، عن غير قصد، أو بقصد، إلى اندلاع جولة أخرى من العنف».

وأوضح أنه حذر خلال لقائه مع المسؤولين الإسرائيليين، من «عمليات إجلاء الفلسطينيين من منازلهم التى عاشوا فيها لعقود وأجيال، وهدم المساكن أيضًا.. وبالطبع كل ما حدث فى الحرم القدسى وحوله».

جاء ذلك فى إشارة إلى المساعى الإسرائيلية لتهجير أهالى حى بطن الهوى فى بلدة سلوان المقدسية وتهجير 12 عائلة فلسطينية فى حى الشيخ جرّاح بالإضافة إلى اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة والمستوطنين، للمسجد الأقصى والاعتداءات على الفلسطينيين فى القدس.

كان وزير الخارجية الأمريكى قد أعلن أنه أخبر رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس عباس، بأن «الولايات المتحدة ستمضى قدمًا فى عملية إعادة فتح قنصليتنا فى القدس. هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطينى وتقديم الدعم له»، ما يعنى عمليًّا التراجع عن قرار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالى التراجع عن كونها عاصمة لإسرائيل.

فى الولايات المتحدة، تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية لتنظيم مظاهرة «مليونية»، اليوم السبت، فى العاصمة واشنطن، تحت عنوان «معاقبة وردع إسرائيل»، تنديدًا بجرائم الجيش الإسرائيلى المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وآخرها الحرب على قطاع غزة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، على فتح تحقيق دولى فى مزاعم ارتكاب جرائم خلال الصراع الذى استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى غزة.

ويملك التحقيق المستقل تفويضًا واسعًا للبحث فى كل الانتهاكات المزعومة ليس فقط فى غزة والضفة الغربية المحتلة، بل أيضا فى إسرائيل، خلال الأعمال القتالية التى انتهت بوقف إطلاق النار يوم 21 مايو أيار.

كانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أعلنت، الخميس، أن الضربات الإسرائيلية التى أوقعت عشرات القتلى فى قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، وأن حركة حماس انتهكت أيضًا القانون الإنسانى الدولى بإطلاقها صواريخ على إسرائيل.

ورفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان فى جنيف وقالت إنها لن تتعاون معه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بيان «إن القرار المخزى الذى تبناه المجلس يشكل مثالًا آخر على هوسه الصارخ المعادى لإسرائيل»، مضيفًا أن المجلس يقوم «بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية تصرفت «وفقًا للقانون الدولى، دفاعًا عن مواطنينا من صواريخ حماس العشوائية».

ووصف متحدث باسم حماس أفعال الحركة بأنها «مقاومة مشروعة» وحث على اتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل.

وعبرت الولايات المتحدة عن «الأسف الشديد» لقرار مجلس حقوق الإنسان الذى تملك فيه وضع مراقب دون حق التصويت.

وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة فى جنيف «تحرك اليوم يهدد بدلًا من ذلك بعرقلة التقدم الذى تحقق».