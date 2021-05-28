شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة «المصري اليوم» ترصد حياة السجناء خلف الأسوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وثّقت عدسة «المصرى اليوم» مشاهد خلف جدران السجون، أثناء جولة المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأخيرة فى منطقة سجون المنيا، حيث رصدت وجود ورش تقوم على تأهيل جميع النزلاء بالسجون.

مستشفى السجن

وهناك مَن يعمل بالنجارة، وآخرون يعملون فى الحدادة، وفريق ثالث يتولى مهمة تصنيع السجاد اليدوى، ورابع يعمل بالزراعة، كل هذا وسط تنفيذ سياسة عقابية تقتص للمجتمع من أشخاص ارتكبوا جرائم فى حق أنفسهم وفى حق المجتمع.. هذا، ولم تَغِب الإجراءات الاحترازية داخل السجون لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفد الزيارة

سجون منتجة ومتطورة، وخطة تأهيل للنزلاء وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.. هكذا ترفع السجون شعارها خلال 6 زيارات قامت بها منظمات حقوقية وإعلامية، كان آخرها بمنطقة سجون المنيا، فحجم الورش والمنتجات التى تقوم السجون على إنتاجها يؤكد أنها تحولت إلى مناطق إنتاج فى الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، وكذلك التصنيع والأعمال الحرفية.

شيخ يعظ المساجين

وجود المستشفيات مزودة بأحدث الأجهزة الطبية تستقبل النزلاء وتصرف لهم الأدوية وكذلك العلاجات وإجراء الأشعة بالمجان، يؤكد أن هناك رعاية اجتماعية وصحية لكل النزلاء بالسجون، واستمرار تطعيم النزلاء ضد فيروس كورونا فى كافة مستشفيات السجون.

قسيس يعظ المساجين

قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن مصلحة السجون أوشكت على الانتهاء من تطعيم جميع نزلاء السجون فى مصر من الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مؤكدا أن سجون مصر خالية من أى إصابات كورونا.

الكشف الطبى على المساجين

وأوضح «مرزوق»، على هامش زيارة إلى منطقة سجون المنيا، أن حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاحات فيروس كورونا بدأت منذ أسبوعين، وشملت جميع سجون الجمهورية.

دروس تعليم للقراءة والكتابة

وأضاف أن السجون بطبيعتها مكان مغلق وله حساسية أمنية، فهى عبارة عن مجتمع مغلق، كما أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد أصدر تعليمات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطعيم السجناء بلقاح كورونا لحمايتهم من الفيروس؛ وذلك فى إطار الرعاية الطبية القوية التى تقدمها لنزلاء السجون.

أحد المساجين يقطع الأخشاب

من جهتها، نفت وزارة الداخلية وجود 30 ألف غارمة داخل قطاع السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن كل هذه المعلومات «غير صحيحة».

أعمال حدادة

وقالت الوزارة فى بيان لها: «نفى مصدر أمنى صحة التقرير الصحفى الذى تم تداوله بإحدى الصحف تحت عنوان (تقرير حقوقى يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجون) بشأن التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات فى مصر تحت عنوان (التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن)».

أحد المساجين يرسم

وأضافت: «إن التقرير تضمن عدم وجود إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر، وأنه وفقًا لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى (30 ألف) سجينة غارمة، وهو ما يمثل ما نسبته بين 20 - 25% من السجناء فى مصر- حسبما جاء بالتقرير- ومؤكدًا عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلًا».

أعمال زراعة داخل السجن

مباراة كرة قدم بين النزلاء