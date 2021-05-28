شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة حياة كريمة .. الكشف على ٩٤٣ مريضًا بالقافلة الطبية بقرية بقسا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بقسا التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي أستمرت لمدة يومان وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن»، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٩٤٣ مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩١ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١٥ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٤ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة.