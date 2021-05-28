شكرا لقرائتكم خبر عن «حليمة»: تحركات مصر والسودان هدفها حث العالم على حل أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية، أن التحركات التى تقوم بها حاليًّا الدبلوماسية المصرية ونظيرتها السودانية، هدفها حث المجتمع الدولى على القيام بتحمل مسؤولياته تجاه قضية سد النهضة، ولكى يكون على علم بأى تصرف مصرى سودانى مقبل تجاه إثيوبيا التى تنتهك قواعد ومواد القانون الدولى، وتهدد الأمن والسلم وحقوق الإنسان من خلال محاولتها إبادة شعبى دولتى المصب السودان ومصر.

وقال حليمة: إن أهم هذه التحركات كانت الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى، التى تمثل نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفى التعاون العسكرى فى منطقة البحر الأحمر، وأيضًا فى المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربى، وبخاصة أن هناك منظمة عربية إفريقية تضم 8 دول تعمل على تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية إفريقية، نظرًا لوجود عدد كبير من القواعد العسكرية لبعض الدول فى المنطقة سواء كانت هذه القواعد ثابتة فى جيبوتى أو كالقواعد المتحركة مثل الأسطول المصرى الجنوبى، وكذلك الأسطول البحرى الإثيوبى المرابط فى البحر الأحمر والذى تم تدشينه منذ عام ويتم التواصل معه من خلال أربعة منافذ برية تمر فى كل من أرض الصومال وجيبوتى عبر خطوط سكك حديد.

وأضاف أن إثيوبيا تحاول توظيف قضية سد النهضة للتغطية على قضايا داخلية، كالمجازر وحرب الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان التى ترتكبها حاليًّا ضد شعب تيجراى، والتى تثير قلق المجتمع الدولى بأكمله، لذا جعلت من السد قضيتها الأولى لتلتف حوله بقية الإثنيات، مشيرًا الى أن الوضع فى إثيوبيا حاليا يزداد سوءًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الميليشيات الموالية لحكومة أبى أحمد سواء من الأورومو أو من إريتريا، فهذا أمر سيعمق العداء والأحقاد والثأر بين أبناء العرقيات الإثيوبية.

وأضاف «حليمة» أن هذه الأمور والتعنت الإثيوبى ستلحق أضرارًا لا حصر لها بسكان دولتى المصب، وهذا يعتبر عدوانًا صارخًا يهدد الأمن والسلم ومخالفة للقوانين الدولية، وعليه يكون لمصر والسودان حق الدفاع الشرعى عن النفس طبقًا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، بشتى الوسائل المتاحة.

وتقوم وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى، بجولة لبعض الدول الإفريقية، الهدف من ورائها كسب تأييد موقف السودان الداعى إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وتأتى الجولة فى «إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة فى الأولوية المتقدمة التى تشغل السودان وتقديم موقفه الذى ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الإفريقى فى مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة».

كانت الوزيرة، والوفد المرافق لها، التقت الرئيس النيجيرى، ومن المقرر أن تلتقى رؤساء غانا والسنغال والنيجر لتناول ملف سد النهضة.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى وقف إطلاق النار فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا، على خلفية تصاعد العنف هناك، قائلًا: «لا يمكن أن تلتئم الجراح السياسية من خلال قوة السلاح»، وتابع: يتعين على المتحاربين فى إقليم تيجراى إعلان وقف إطلاق النار والالتزام به، وأن تنسحب القوات الإريترية وقوات الأمهرة.

وقال: «يساورنى قلق عميق إزاء تصاعد العنف واشتداد الانقسامات الإقليمية والعرقية فى أجزاء متعددة من إثيوبيا. انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التى تحدث فى تيجراى، بما فى ذلك العنف الجنسى واسع النطاق، غير مقبولة ويجب أن تنتهى، فالعائلات من كل خلفية وتراث عرقى، تستحق العيش فى سلام وأمن فى بلادها».

وأشار بايدن إلى أن المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية إلى القرن الإفريقى، جيف فيلتمان، سيتوجه إلى المنطقة مرة أخرى الأسبوع المقبل سعيًا للتوصل إلى تسوية سلمية للصراعات.