شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات طبية لدولة جيبوتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وتأتي تلك الخطوات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الشقيقة والصديقة .

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتى .

وأضاف المتحدث العسكري أن تلك المساعدات تأتى «إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم في مواجهة المحن والأزمات».

كما نشرت صفحة المتحدث العسكري المصري فيديو عن المساعدات المصرية لدولة جيبوتي، معلقاً: «إستمراراً في دعم دولة جيبوتى الشقيقة مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة جيبوتى».

وتأتي تلك المساعدات بعد زيارة قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي، أمس الخميس، وعقد مباحثات مع نظيره الجيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيلة.