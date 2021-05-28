شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية : التحفظ على جرارات زراعية تلقى نواتج هدم على طريق «منوف- شبرا باص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية إنه خلال المرور الميداني لمسؤولى الوحدة المحلية بمنوف تبين وجود عدد من الجرارات الزراعية تقوم بإلقاء تراكمات هدم على طريق منوف- شبرا باص مصرف الامبابى تحت كوبرى المحور، وعلى الفور تم التحفظ على الجرارات الزراعية ومصادراتهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مؤكدا على استمرار المتابعة الدورية لضبط أية مركبة تلقي مخلفات بناء ونواتج هدم بالطرق العامة والجسور وفي غير الأماكن المخصصة لها تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية.

وناشد محافظ المنوفية، المواطنين بعدم إلقاء أي تراكمات قمامة أو نواتج هدم على الطرق والأماكن العامة والمصارف، مؤكداً على أنه لا تهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين حفاظاً على الصالح العام.