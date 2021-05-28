شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان «أحمد بهجت» رجل الأعمال الشهير وسط حضور كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شُيِّع جثمان رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، الجمعة، من مسجد المشير طنطاوى، بحضور حشد كبير من رجال الأعمال، والمسؤولين السابقين، والأقارب والعاملين فى مجموعة بهجت الصناعية، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة، وبعدها اتجه المشيعون لمقابر العائلة لدفن الجثمان.

وشهد مسجد المشير طنطاوى، الجمعة، زحامًا كبيرًا قبيل صلاة الجمعة، حيث توافد عشرات المشيعين لتوديع رجل الأعمال الشهير، وطالبت إدارة المسجد المتواجدين بالالتزام بارتداء الكمامات، ووفرت أماكن بساحة المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعى.

كان رجل الأعمال الشهير قد وافته المنية الأسبوع الماضى بعد رحلة علاج طويلة فى الولايات المتحدة، وقالت الأسرة، فى بيان، «إن (بهجت) انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، لم يمنعه من الاستمرار فى خدمة وطنه حتى الأيام الأخيرة من عمره».

يذكر أن الراحل هو أحد مؤسِّسى «المصرى اليوم»، وعضو مجلس إدارتها، ويُعد نموذجًا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، حيث كان له دور كبير فى تطوير الصناعة الوطنية، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

وأصبح «بهجت» أول مطوّر عقارى فى مصر وإفريقيا، حيث أنشأ أول تجمع سكنى «مدينة دريم لاند» فى مدينة 6 أكتوبر، وتبعه لاحقًا فى هذه الاستثمارات رجال أعمال مصريون وعرب، ثم أنشأ كذلك أكبر مدينة ملاهٍ فى الشرق الأوسط، وهى «دريم بارك»، وأول قناة فضائية خاصة «دريم» الفضائية، التى أسهمت فى دعم وتطوير الإعلام المصرى عبر سنوات طويلة.