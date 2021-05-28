شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل للعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومازال باب التقديم مفتوحا لوظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الذي أعلن عن طلبه للعديد من الوظائف وللعديد من المؤهلات تشمل المؤهلات العليا وفوق متوسط وأقل من متوسط وإعدادية أو بدون مؤهل وتشمل المهن المطلوبة ما بين مهندسين خريجي زراعة وهندسة أو محاسبة بالاضافة إلى فنيين وسائقين.

وفيما يلي جميع تفاصيل الوظائف المطلوبة، وفق إعلان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رقم 2 لسنة 2021:

أو يمكن الدخول على رابط اعلان التوظيف من موقع الجهاز: اضغط هنا