شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: محمية وادي الريان أصبحت ضمن أهم مناطق الجذب السياحي بعد التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن محمية وادى الريان من أهم المناطق الجاذبة للسياحة البيئية نظرًا لقربها من محافظة القاهرة وطبيعتها التراثية والثقافية الفريدة، التى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليون بالمنطقة، وهم جزء أساسى لا غنى عن دورهم فى مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة.

وأضافت- خلال جولتها الجمعة، فى محافظة الفيوم، والتى تفقدت خلالها محمية وادى الريان وتابعت أعمال التطوير- أن منطقة الشلالات فى المحمية تتميز بأنها فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية، ما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء لما شهدته من تطوير راعَى الحفاظ على الموارد الطبيعية، مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار لتعطى نموذجًا حقيقيًا للتنمية المستدامة، التى تُراعَى فيها كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، فضلًا عن دمج القطاع الخاص والمجتمع المحلى، ما انعكس على زيادة أعداد الزائرين، حتى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم.

وأوضحت «ياسمين» أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تنمويًا سريعًا فى جميع المجالات، ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها وإدارتها طبقًا للنظم العالمية التى تحقق الحفاظ على تلك الموارد، مع تعظيم فرص الاستمتاع بها لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تضاهى المستوى العالمى.

وشملت جولة وزيرة البيئة تفقد مناطق الجذب السياحى بالمحمية، والتى شملت الشلالات ومركز الزوار والكافتيريات، بالإضافة إلى ما تم مؤخرًا من إنشاءات وممرات وكبارى تتماشى مع طبيعة المنطقة، واستمعت إلى شرح من مدير عام المحميات المركزية، حول طبيعة عمل المحمية وخريطة التطوير المزمع إنشاؤها، والتى تضم معرضًا للمنتجات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات بالكافتيريات، وكذلك التوسع فى نشاط التخييم داخل المحمية.

وأشادت «ياسمين» بالإجراءات الاحترازية فى المحمية والنظام المتبع وجهود القائمين عليها لتوفير تجربة سياحية فريدة تعكس روح مصر وتميزها بتنوع مواردها السياحية.