شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزارات تجتهد لاحتواء التسرب البترولي في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع أجهزة وزارات البيئة والموارد المائية والرى والتعليم العالى والبحث العلمى والبترول بالبحر الأحمر الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع وصول أى تلوث زيتى من منطقة التسرب البترولى بخليج جمشة لمحمية الجزر الشمالية، فيما تتواصل جهود الهيئة المصرية العامة للبترول لمكافحة التلوث الزيتى وتكثيف العمالة عن طريق استدعاء أفراد أطقم المكافحة العاملة بالمراكز الأخرى برأس غارب والسويس.

وبدأت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر إجراء تقييم للحالة البيئية بمنطقة شمال الغردقة، التى شهدت تلوثًا بتروليًا بالبقع الزيتية للوقوف على الأسباب الرئيسية فى حادثة شمال الغردقة حتى يتم تفاديها فى المستقبل.

وشهدت المنطقة زيارة لجنة علمية من خبراء وباحثى معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، التابع لوزارة البحث العلمى، لمتابعة المنطقة البحرية والشاطئية والتأكد من عدم وجود تأثير للتسرب على الحياة البحرية والشعاب المرجانية، فيما شهدت المنطقة زيارة لجنة من جهاز حماية الشواطئ، التابع لوزارة الرى بالغردقة، لموقع التسرب لمعاينة المنطقة وبيان وجود أضرار بمنطقة الشاطئ.

وواصلت الشركة العامة للبترول وضع الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب واستمرار أعمال شفط الزيت الخام، إذ يتم تجميع نواتج المكافحة والتعامل معها ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة، وبالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات، فضلًا عن استمرار عمل مسح بحرى وجوى من منطقة الغردقة حتى منطقة عمليات شركات جبل الزيت، ومسح جوى من منطقة شقير حتى منطقة عمليات شركات جبل الزيت.