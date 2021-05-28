شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : انتهاء الفحص الميداني العشوائي لفحص معدل انتشار كورونا بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل صحة الغربية بانتهاء الفحص العشوائي الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في الغربية، وذلك في إطار دراسة وفحص معدل انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 بالمجتمع والذي جرى في الفترة من ٢٥مايو لمدة ثلاث أيام تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها مديرية الصحة لمنع انتشار الفيروس؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الفحص عشوائي لبعض مراكز وقري المحافظه بالمنازل؛ تم تنفيذه من خلال اختيار عينات من المجتمع والتي تم تنفيذها من خلال قيام الفِرَق الميدانية لمديرية الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأماكن المكتظة؛ حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل، والذي أسهم، في سرعة الاحتواء بشكل أفضل .