شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول الثانوية العامة منتصف الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم إن الوزير، الدكتور طارق شوقى، سيعلن منتصف الأسبوع الجارى تفاصيل التجربة الثالثة للامتحانات التجريبية للثانوية العامة، وجدول نهاية العام، والقرار النهائى المرتبط بالتحسين.

وأعلنت الوزارة، فى بيان الجمعة، بدء نشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبى الثانى- بكل اللغات المعتمدة- غدًا، على موقع الوزارة، مؤكدة أن الامتحان النهائى سيكون إلكترونيًا بنظام الأسئلة الجديد لكل مَن تسلم جهاز التابلت، ويُعقد ورقيًا فقط فى حالة طلاب المنازل أو فى حالات الإعادة، ولكن فى كل الأحوال سيكون التصحيح إلكترونيًا لضمان العدالة للطلاب، وسيكون فى لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، وبالتالى لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

وشددت على الطلاب للتأكد من الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت، موضحة أنه يمكن لجميع طلاب القسم العلمى اختيار اللغة المفضلة فى امتحان الجيولوجيا، ووفقًا لاختيار الطالب سيجرى إرسال الامتحان.

وأعلن «شوقى» آليات استخدام الكتاب المفتوح، قائلًا: «قررت الوزارة إتاحة دخول الكتاب الحكومى الخاص بالطالب سواء كان كتاب الوزارة الرسمى من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، وسنسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط».

وشدد على أنه لن يُسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع، ولن يُسمح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية، ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم.