شكرا لقرائتكم خبر عن موجود منذ عشرات السنين.. 18 حقيقة يجب أن تعرفها عن مرض الفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الدكتور رضا حسين كامل، أستاذ أمراض الأنف والجيوب الأنفية بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس الجمعيتان المصرية والعربية لأمراض الأنف والرئيس السابق للجمعية العالمية لأمراض الأنف، 18 حقيقة حول مرض الفطر الأسود يجب أن نعرفها، وهي: ليس أسودا ولكنه يحول الأنسجة التي يصيبها باللون الأسود

ليس جديدا وموجود منذ عشرات السنين

أسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية

يتغلغل ويتسبب في تجلطات الأوعية الدموية

يسبب غرغرينة بالأنسجة وتحول الجلد أو العظام أو الغشاء المخاطى أو الأعضاء للون الأسود

غير مرتبط بكورونا

يصيب مريض كورونا إذا أصيب بنقص في المناعة أو أصيب بالفشل الكلوى نتيجة الكورونا

مرتبط بنقص المناعة والذى يحدث نتيجة لعدد من الأمراض المزمنة أو تعاطى ادوية مثل الكورتيزون لفترات طويلة

يسبب رائحة كريهة بالأنف والأماكن المصابة ويشعر بها المخالطين للمريض أكثر من المريض نفسه

يصيب مرضى تدهور ونقص المناعه الشديدة نتيجة مرض السكرى الشديد وغير المنضبط أو الفشل الكلوى المتقدم أو الأورام الخبيثة المتأخرة أو نتيجة تعاطى الكورتيزون بكثافة أو بدون اشراف طبى أو مثبطات مناعه

أعراضه تبدأ بالحرارة وألم بالأنف والصداع والشديد وانسداد جهة واحدة من الأنف مع رائحة كريهة بالأنف

اذا لم يتم التعامل مع المرض مبكرا يمتد الفطر الأسود إلى العين بسرعة كبيرة مما يؤدى إلى فقدان البصر

ويمكن أن يمتد إلى المخ مما يؤثر على درجة الوعى وحركة الجسم

قد يمتد إلى جلد الوجه مما يتسبب في تلونه إلى اللون الأسود وسقوطه

يمتد إلى الفك العلوى والأسنان مما يتسبب في سقوطها

يشترك أطباء المناعة والأنف والجيوب الأنفية والعيون وجراحة المخ والأعصاب والباطنة وآخرين في علاجه

يعتمد العلاج على سرعة استعادة وتحسين المناعه واستئصال الأماكن المصابة بالغرغرينا السوداء .

الأدوية المثبطة للمناعه وتعاطى الكورتيزون بكثرة وكعلاج تزيد من فرص الإصابة بمرض الفطر الاسود