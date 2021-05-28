رعونة انتهت بـ"كلبش".. القبض على سائق ملاكي لتعطيله المرور بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول لقيادة سائق سيارة ملاكي برعونة معطلاً حركة المرور.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بقيادة "سيارة ملاكى" بطريقة استعراضية ورعونة معطلاً حركة المرور بأحد شوارع مدينة دمنهور - بالبحيرة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأن السيارة المشار إليها مملوكة (لأحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور - بالبحيرة)، وهو القائم بقيادتها بمقطع الفيديو محل الفحص.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه والسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.