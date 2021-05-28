فيديو عبر فيسبوك كشف المستور.. ضبط سائق تحرش بسيدة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله فيديو بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات بحلوان.

كان تداول فيديو بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها (طالبة) ، كما تم تحديد سائق سيارة أجرة "ميكروباص" المشار إليه، وأمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.