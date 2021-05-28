الصحة: إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الجمعة، أن

يومي 29 و30 مايو للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت وزارة الصحة، إن التخصصات الطبية تتمثل في (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (سوهاج - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - بني سويف - القليوبية - كفرالشيخ).