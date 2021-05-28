مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق وتطوير المحاور والطرق بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف العام على أعمال المرافق، مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة (500 ألف م3/يوم)، وتابعوا مراحل إنتاج المياه، والمرور على أحواض الترسيب والمرشحات والفلاتر والخزان الأرضي، كما تفقدوا المعمل الرئيسي، للتأكد من مدى كفاءته في إجراء الاختبارات اللازمة على المياه المنتجة من المحطة، طبقا للمواصفات الفنية وتوصيات وزارة الصحة والسكان، وتفقدوا وحدة التحكم للمشروع والتى تتابع دورة المياه بداية من المأخذ الرئيسي بالمعادي وحتى المصب بالمحطة.

‏كما تفقد مسئولو الوزارة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة، واستمعوا لشرح تفصيلى من مهندسي الجهاز المسؤولين عن المشروع، وأكدوا أهمية عمل المحطة بكامل طاقتها على مدار اليوم، لضمان أفضل خدمة لسكان القاهرة الجديدة.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بخطوط الإنحدار الرئيسية بالتجمع الأول، والتى تعد أحد المشروعات لتطوير منظومة الصرف بالقاهرة الجديدة، حيث تتراوح أقطار الخطوط من ( 800 مم : 1800 مم)، لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الإنحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى محطة الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده، كما تفقدوا أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالتجمع الأول.

وتابع مسئولو الإسكان، أعمال تطوير محور يوسف السباعى بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، وأعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.500 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم، من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم، حيث أكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول.

وفي ختام الجولة، طالب مسئولو الوزارة، بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو مترا، وجارٍ العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا، ليتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل.