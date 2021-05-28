شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية تصدر بيانا بشأن العثور على رفات جثث موتى أسفل الطريق الدائري (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بيانا حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على رفات لجثث أموات ملقاه أسفل الطريقين الدائري وشبرا -بنها الحر، بمنطقتي ميت حلفا بقليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال البيان، إن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر تعليمات فورية للأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة بالتواجد في الموقع للوقوف على أسباب هذا الأمر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزه الأمنية والنيابة العامة، مشيرا إلى أنه تبين من المعاينة إن الرفات تخص سيدات ورجال، وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات ونقلها، مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة، وهي مقابر صدقة.

وأكد البيان أنه في تمام الساعة الثانية ظهرا، ألقت الأجهزه الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة، وجاري اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع البيان أنه في هذا الإطار توجه المحافظ بالشكر والتقدير لرجال الشرطه والقضاء على سرعه الإجراءات في الوصول إلى المتسبب في هذا الأمر، معربا عن بالغ الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء، وعدم إحترام حرمه الأموات.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على «مقاول»، متهم بالاستيلاء على مقابر صدقة في شبرا الخيمة، وإلقائه لجماجم بشرية ورفات موتى من تلك المقابر، أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.

وانتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة، وجرى تكفين عدد 10 جماجم بشرية، تمهيدا لنقلها ودفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن مرتكب الواقعة «مقاول»، استولى على مقابر صدقة «دمنهور»، في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رفات موتي وجماجم بشرية اسفل الطريق الحر

رفات موتي وجماجم بشرية اسفل الطريق الحر

رفات موتي وجماجم بشرية اسفل الطريق الحر