شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم دمنهور الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، أعمال إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد في شارع النصر بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة والتي من المقرر افتتاحها الشهر المقبل.

وتضم المحكمة ٤ قاعات جنائى و٧ قاعات مدنى وغرف مداولة ومكاتب إدارية وسجن سيدات وآخر للرجال وشهر عقارى مطور بمساحة إجمالية ألفي متر ٢ بالإضافة إلى ٣٠٠٠ متر للتوسعات المستقبلية.

وأكد وزير العدل، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقيام بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل للتيسير على المواطنين. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير جميع المحاكم خلال الفترة الماضية وتم مضاعفة عدد مقرات الشهر العقارى، مضيفا أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة في مختلف المحافظات الفترة المقبلة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن خطة الوزارة تتضمن زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا مع مدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، والتوسع في ميكنة المحاكم والتحول الرقمي.

وحضر الزيارة المستشار محمد شوقى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار على مكرم رئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية والمستشار حامد عيساوي رئيس نادى قضاة البحيرة.

زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم دمنهور الجديد

زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم دمنهور الجديد