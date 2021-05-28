شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تودع العشوائيات.. «المصري اليوم» فى قلب «عزبة محسن» لمتابعة التطوير: المأساة انتهت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت الحكومة دعمًا ماليًا قدره 811 مليون جنيه لتطوير عشوائيات الإسكندرية، خاصة 7 مناطق خطرة جرى تحديدها لترتدى ثوب التطوير بعد عشرات السنين من المأساة التى كان يعيشها أهالى هذه المناطق.

«المصرى اليوم» كانت فى جولة ميدانية لمشاركة الأهالى فرحة التطوير، ورصدت مظاهر التطوير فى أولى المناطق.. «عزبة محسن الكبرى»، التى تقع فى حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، وتبلغ مساحتها ٤٤٧ فدانا، وعدد سكانها المستفيدين من أعمال التطوير قرابة ٧٤٧٠٠ نسمة، وتأتى أعمال التطوير بها تنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه فى ديسمبر عام ٢٠١٩ مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بمحافظة الإسكندرية تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.

وقال الحاج ماهر سليم، من أهالى العزبة: «الأهالى كانوا عايشين فى منطقة عبارة عن مستنقع»، لا حياة آ دمية، ولا شوارع ممهدة، ولا شبكات صرف صحى ولا خدمات بنية تحتية، مؤكدا أن الأهالى كانوا يعيشون مأساة حقيقية قبل مشروع التطوير، لدرجة أنه فى فصل الشتاء كانت الأمطار وعدم تمهيد الطرق يجعلانهم معزولين عن الدنيا.

وأضاف «سليم»: «حلم عمرنا كان رصف شارع حوض 10 باعتباره الشارع الرئيسى للعزبة»، موجهًا الشكر للمسؤولين ونائب الدائرة لجهوده المستمرة من أجل تطوير المنطقة ورصف الشوارع وإدخال شبكات الصرف الصحى، مؤكدا أنهم يعيشون الآن حياة كريمة.

الإسكندرية تودع العشوائيات

والتقط مصطفى سليمان طرف الحديث قائلًا: «عايز أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، والمسؤولين القائمين على تطوير المناطق المحرومة والمعدومة، خاصة أننا كنا محرومين من الخدمات والحياة الآدمية».

وقال جمال جابر عبدالعزيز، سكرتير عام حى المنتزه أول، إنه متواجد فى المنطقة أثناء أعمال التطوير لمتابعة خطة تطوير العشوائيات فى المنتزه، حيث تم إدخال الصرف الصحى لحوالى 80% من العزب التابعة لمنطقة محسن، فضلًا عن العمل على قدم وساق للانتهاء من الرصف للشوارع المدرجة فى بروتوكول التطوير مع صندوق تطوير العشوائيات، وأنه خلال شهرين سيتم تطوير المنطقة بالكامل.

وأضاف «جمال» أنه تم رصف الشوارع الخاصة بالمنطقة، فضلًا عن إدخال الغاز الطبيعى والخدمات الأخرى المتمثلة فى الصرف الصحى ومياه الشرب أثناء تنفيذ البروتوكول، مشيرا إلى أن الحى حصر احتياجات المواطنين، وجار العمل على تنفيذها بالكامل وفق الإمكانيات المخصصة للمشروع.

بدوره، قال أبوالعباس التركى، نائب دائرة المنتزه، إنه استطاع من خلال توحيد الجهود على مدار فترة طويلة إدراج المنطقة ضمن مشروع التطوير للمناطق العشوائية بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ورصد الميزانية اللازمة للمشروع من أجل الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية للمناطق العشوائية، ومن بينها عزبة محسن.

الإسكندرية تودع العشوائيات

وأوضح «التركى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم رصف الطريق الرئيسى المؤدى إلى عزبة محسن، حوض 10، حتى عزبة أبوسرحة وعزبة مقنص، كما سيتم تركيب أعمدة إنارة جديدة، فضلًا عن صيانة الأعمدة القديمة التى تستجيب للصيانة، مشيرا إلى أن المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول لعبت دورا كبيرا فى أعمال التطوير. وأضاف أن لديه وعد من المسؤولين بتطوير مزيد من المناطق العشوائية المنسية فى دائرة المنتزه، أسوة بعزبة محسن خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أعمال التطوير بمنطقة عزبة محسن تأتى ضمن أعمال تطوير ٧ مناطق عشوائية بالمحافظة يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالى تكلفة ٨١١ مليون جنيه. وأكد أن نسبة إنجاز الأعمال فى مشروع التطوير تجاوزت ٧٥٪، وأن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بالمنطقة بلغت ١٠٨.٢ مليون جنيه، وأن إجمالى عدد الشوارع التى تشهد أعمال تطوير ٢٥٩ شارعا، وتبلغ تكلفة أعمال رصف الطرق ٩٢.٣ مليون جنيه، وأعمال الإنارة ١٥.٩ مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير شملت إنشاء ٩١٢ شنيشة جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة ١٤ شنيشة قديمة لتصريف مياه الأمطار خلال موسم النوات، لافتا إلى أن أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة تشتمل على تركيب ١٠٥٠ ذراعا، بالإضافة إلى ٥٠٠ عمود إنارة لرفع كفاءة الإضاءة العامة للمنطقة.

الإسكندرية تودع العشوائيات

ووجه «الشريف» جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال التطوير بسرعة الانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أن منطقة محسن تبلغ مساحتها ٤٤٧ فدانا، وعدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير ٧٤٧٠٠ نسمة.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، كما تعمل على حصر كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وتابع: «حظيت الإسكندرية باهتمام كبير فى تطوير المناطق العشوائية بها، وظهر ذلك جليًا فى مشروعات بشاير الخير التى يبلغ إجمالى التكلفة لها ٩.٦ مليار جنيه وتشمل بشاير الخير ١ و٢، وبشائر الخير ٢ المرحلة الثانية، وبشاير الخير ٣، وبشائر الخير ٥ بعدد ٣٠ ألف وحدة سكنية، وتهدف لإزالة العشوائيات غير الآمنة (الخطرة)، بالإضافة إلى تطوير ٧ مناطق عشوائية بتكلفة ٨١١ مليونا، ومدة تنفيذ ١٢ شهرا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استكمالا لخطة الدولة فى التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة».

وقال المحافظ إن المناطق المطورة تشمل منطقة محسن الكبرى بالمنتزه أول بتكلفة 108.2 مليون جنيه، وسيدى بشر قبلى بالمنتزه أول بتكلفة 74.8 مليون، والعصافرة قبلى المنتزه ثان بتكلفة 244 مليون جنيه، ومنطقة دنا والمحروسة بحى شرق بتكلفة 60.6 مليون، ومنطقة الحضرة الجديدة بحى وسط بتكلفة 148.3 مليون جنيه، ومنطقة نادى الصيد بحى وسط بتكلفة 89.6 مليون، ومنطقة الدخيلة بحى العجمى بتكلفة 85.3 مليون، وتضم الأعمال تطويرًا شاملًا لتلك المناطق من «تحسين الحالة العمرانية، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها، وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، وأعمال إنارة الشوارع».. وتأتى الأعمال بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.