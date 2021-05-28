شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على شواطئ المحافظات بعد إعادة فتحها بقرار حكومى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ المحافظات، الجمعة، إقبالًا من المصطافين، هروبًا من ارتفاع درجات الحرارة، وتزامنًا مع أول إجازة أسبوعية «الجمعة»، منذ إعادة فتح الشواطئ، بقرار حكومى.

فى الإسكندرية، توافد مواطنون على الشواطئ، وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: «تم نشر فرق المراقبة على الشواطئ للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية ومنع استغلال المواطنين».

وأشار «رشاد» إلى أن نسب إشغال بعض الشواطئ 100%، ما أدى إلى رفع درجة استعداد القائمين عليها لإغلاقها وتوجيه المواطنين إلى شواطئ مجاورة.

وأضاف «رشاد»: «تم تنبيه رواد الشواطئ إلى استخدام خدمة الحجز الإلكترونى، عبر موقع الإدارة»، مشيرًا إلى توزيع أكياس قمامة، مجانًا، لتجميع المخلفات الشخصية حفاظًا على نظافة الشواطئ.

وفى مطروح، توافد مصطافون على شواطئ روميل وكليوباترا والغرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة المواطنين لحمايتهم من العدوى. وأكد المحافظ، خالد شعيب، فى اجتماعه، الجمعة، مع القطاع الطبى، الاهتمام بتوعية المصطافين ومرور اللجان الطبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى تشديد الرقابة بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية على الشواطئ، وأهمها التباعد بين الأشخاص والشماسى مسافة متر، وتعقيم الممرات، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة وأسطوانات أكسجين لكل شاطئ ومواد الإسعاف.

وفى البحر الأحمر، شهدت شواطئ النادى الاجتماعى ونادى الرياضات البحرية بالغردقة والشواطئ العامة إقبالًا من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.