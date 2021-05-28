شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر»: فرق طبية لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الأقصر، تنفيذ عدة خطط وجولات متنوعة لتطعيم جميع الأماكن المغلقة بالمحافظة بلقاح كورونا، وكذلك رهبان الأديرة والكهنة، بجانب تحرك الفرق الطبية لتطعيم مرضى الفشل الكلوى في مراكز الكلى بالمستشفيات بجانب تنفيذ خطط تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة في مختلف القرى من أجل التصدى للوباء.

وأوضح الدكتور الطاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضرورة الوصول لكل فئات الشعب الغير قادرة على التوجه لمراكز تلقي اللقاح وحمايتهم من فيروس كورونا.